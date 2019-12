Де Лихт: Ако играеш в Ювентус, трябва да спечелиш всичко

Защитникът на Ювентус Матайс де Лихт заяви, че е горд да носи клубната фланелка, като добави, че се надява да прави това още дълго време. Холандският национал се присъедини към "бианконерите" през миналото лято с трансфер от Аякс.

"Бях много горд, когато разбрах за интереса на Ювентус. Това беше чест за мен. Винаги съм харесвал Ювентус и съм горд да нося тази фланелка. Предизвикателството е голямо, Торино е много различен от Амстердам. Видях много интересни места. Надявам се да остана тук задълго", коментира Де Лихт пред клубната телевизия.

De Ligt: "I'm happy in Turin, I hope to stay here a long time. I was really proud of course, when a big club like Juventus want you it's a big honour. I always liked Juventus as a club. Im proud to wear this shirt." pic.twitter.com/Jq3wpHEGux