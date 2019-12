Зимни спортове Време е за Тур дьо ски! 27 декември 2019 | 15:07 - Обновена 0



14-ото издание на най-вълнуващата част от сезона в Световната купа по ски бягане - Тур дьо ски - ще се проведе между 28 декември и 5 януари 2020-а. “Спирките” са в Ленцерхайде (Швейцария), Тоблах (Италия) и легендарното финално изкачване във Вал ди Фиеме. The countdown is on

2 more sleeps until the 14th edition of the Coop FIS Tour de Ski performance by Le Gruyère AOP gets underway in Lenzerheide (SUI)#hejalenzerheide #fiscrosscountry pic.twitter.com/z199cCTV4f — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) December 26, 2019 Този сезон една от новостите е, че стартовият списък за преследването в Тоблах на 1 януари ще бъде изготвен на базата на предишния старт в италианския зимен център. В миналото листата се изготвяше според тогавашното класиране в Световната купа. Финалното изкачване във Вал ди Фиеме ще бъде под формата на масов старт, а не на преследване както преди. Ще има два междинни спринта за точковото класиране на Тур дьо ски (един в Лаго ди Тезеро и един в долната част на Алпе Чермис). A merry Christmas time from the FIS Cross-Country family to yours

"Skiing is the rhythm of life and it is poetry in motion" #fiscrosscountry



by Thomas Zipfel, thank you Thomas for capturing our World Cup action on the spot pic.twitter.com/nc1qu1sx31 — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) December 24, 2019 Само в масовия старт и спринта ще се присъждат бонус секунди, а такива няма да има за индивидуалния старт и преследването. Това е валидно не само за Тур дьо ски, но и за предстоящия ски тур през 2020-а. 400 точки за Световната купа ще получи победителят в Тур дьо ски, а вторият и третият - съответно 320 и 240. Тъй като този сезон няма нито Олимпийски игри, нито Световно първенство, именно Тур дьо ски е едно от най-чаканите състезания в календара. Миналата година победител стана норвежецът Ингвилд Флугстад Йостберг.

