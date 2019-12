Мактоминей с контузия в коляното, аут е за Бърнли

Халфът на Манчестър Юнайтед Скот Мактоминей е получил контузия в коляното, която със сигурност ще го извади от мача с Бърнли. Това призна мениджърът на “червените дяволи” Оле Гунар Солскяер, който допълни още, че полузащатникът тепърва ще премине допълнителни изследвания, които ще покажат колоко сериозна е травмата. Шотландецът получи удар през първото полувреме, на почивката бе заменен от Пол Погба, а след срещата се появиха снимки, на които напуска “Олд Трафорд” с патерици.

“Вероятно има увреждане на връзките на коляното. Не знаем колко е лошо, но момчето има огромно сърце и довърши полувремето. Утре ще мине медицински прегледи и ще знаем повече за състоянието му”, заяви Солскяер. Манчестър Юнайтед преодоля пасив от един гол, дело на Мати Лонгстаф, и успя да обърне срещата от 4:1.

Ole Gunnar Solskjaer has confirmed the news every Manchester United fan was dreading.



It looks like the club could be without Scott McTominay for a very long time.https://t.co/0asAaACLsq pic.twitter.com/kfq3NRSo4u