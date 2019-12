Ман Юнайтед 4:1 Нюкасъл (гледайте на живо)

24 - Scott McTominay's booking after just 24 seconds is the fastest yellow card given in a Premier League match since exact time data has been collected for bookings in the competition (2006-07). Overzealous. #MUNNEW pic.twitter.com/sDXp4oqdgt — OptaJoe (@OptaJoe) 26 December 2019

3 - Matty Longstaff has become the third player to score both of his first two @premierleague goals in two separate appearances against Manchester United, after Fredrik Ljungberg in 1999 and Leighton Baines in 2006. Niche. #MUNNEW pic.twitter.com/Tp12BfGfUK — OptaJoe (@OptaJoe) 26 December 2019

8 - Mason Greenwood has scored eight goals in all competitions this season - the only teenager with more in Europe's big five leagues is Jadon Sancho (12). Starlet. pic.twitter.com/W33rm1u2XH — OptaJoe (@OptaJoe) 26 December 2019

МАН ЮНАЙТЕД - НЮКАСЪЛ 4:1

0:1 - М. Лонгстаф (16)

1:1 - Марсиал (24)

2:1 - Грийнууд (36)

3:1 - Рашфорд (41)

4:1 - Марсиал (51)



Манчестър Юнайтед и Нюкасъл играят при резултат 4:1 на "Олд Трафорд"."Червените дяволи" не започнаха двубоя убедително. Още в 24-ата секунда Скот Мактоминей получи жълт картон, който е най-ранният в историята на Висшата лига. Халфът получи и удар малко по-късно, който го накара да куцука известно време.Тимът на Солскяер първи застраши вратата на съперника. Рашфорд се пробва от фаул, а от последвалия ъглов удар Магуайър прати топката над вратата от добра позиция.Контраатаките на Нюкасъл създаваха проблеми на домакините. При първия опит не се стигна до добър удар. При втория Дуайт Гейл бе изведен отлично от Жоелинтон, но стреля неточно. Секунди по-късно защитата на Ман Юнайтед отново бе надиграна. Жоелинтон запази топката от Магуайър в наказателното поле и намери Матю Лонгстаф, който я спря и с нисък удар откри резултата.За 19-годишния халф това е втори гол във Висшата лига, а първият отново бе срещу "червените дяволи", след като през октомври той донесе победата на своя тим в ответната среща.Домакините, които получиха гол в 14-ти пореден шампионатен мач, отговориха бързо. Удар на Фред не се оказа проблем за Дубравка след рикошет. Вратарят на Нюкасъл обаче не се справи с удар на Марсиал в 24-ата минута. Французинът стреля ниско и топката се озова в мрежата."Свраките" не се възползваха от доброто си начало, а сами си създадоха проблеми. В 36-ата минута Дубравка подаде на Шар, който не успя да се ориентира добре, и прати топката на крака на Грийнууд. Младият талант напредна и с фантастичен удар изведе Ман Юнайтед напред в резултата.Тимът на Солскяер зарадва феновете с още един гол преди почивката. След центриране на Уан-Бисака топката бе засечена с глава от Рашфорд. За Маркъс това беше 11-и гол в първенството за този сезон, което е негов личен рекорд. Така Манчестър Юнайтед завърши силно първото полувреме и си осигури солиден аванс.За началото на втората част на терена се появи Пол Погба . Французинът, който преди няколко дни записа първи минути от септември, замени Мактоминей, който получи травма в началото на срещата.След почивката "червените дяволи" имаха тотално преимущество. Погба бе близо до гол, но топката мина встрани от вратата след удара му. Сънародникът му Марсиал направи резултата 4:1 в 51-ата минута. Той се възползва от грешка на Матю Лонгстаф и озовал се сам срещу Дубравка, елегантно копна топката.Де Хеа, Шоу, Уан-Бисака, Линдельоф, Магуайър, Перейра, Фред, Мактоминей, Марсиал, Рашфорд, ГрийнуудДубравка, Манкийо, Вилемс, Фернандес, Шар, Лежун, Ш. Лонгстаф, М. Лонгстаф, Алмирон, Гейл, Жоелингтон