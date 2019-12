Медии Рузвелт, императори, печено прасе, бира, агроном, комар и Хасан Чинчири – лафовете на 2019 година 26 декември 2019 | 16:35 - Обновена 0



И 2019 година не мина без големи бисери и закачки в българския спорт. За последните 12 месеца в рубриката ни "Лафове" се събра богата палитра от цветущи фрази, основно от сферата на родния футбол. В подборката влизат фигури като Венцеслав Стефанов, Димитър Пенев , Георги Димитров – Джеки, Христо Крушарски, Георги Попвасилев, Валери Божинов, Кубрат Пулев , Любослав Пенев, Велислав Вуцов и др. Нека си припомним някои от най-запомнящите лафове на 2019 година:"Младите момчета са един вид доста по-млади""Венци като види микрофоните, все едно вижда печено прасе""ЦСКА и Левски го обърнаха на спартакиада" Локомотив (Пловдив) се готви за световен шампион""Целият отбор игра като отбор, което е най-важното за футболен отбор""Кръчмата ще я прекръстят на "Пътят на Левски минава през Пловдив""Виждаш ми се интелигентно момче, но перчемът ти е от времето на Рузвелт""Търсим четвъртия съдия – няма го, може да се е качил да пие едно кафе""Първо, добър вечер на всички...""Съживявам мъртъвци""Има спусната директива от Хасан Чинчири""С Венци Стефанов имаме цивилизационни разминавания""Бях притеснен, защото тия паркират "рейса" отпред""Ние създадохме Левски – дадохме им мрежи и греди""Продължава т.нар. "ганкино" от червените""I'm another different ниво""За 90 минути имаха 80 атаки""Гледам, че публиката започва да се завръща на терена""Ще напиша съобщение на Интер да ме вземат""Ако бях агроном, щях да отговоря дали тревата е различна""Римската империя и Левски пропаднаха заради съветници""Централният нападател, циганчето, беше вкарал пет гола онзи ден""Надежда за феновете на Ливърпул – от " Анфийлд " до Долна Диканя""Ние сме императорите на Пловдив""Докато ние вкараме VAR, другите ще играят футбол на Марс" Манчестър Юнайтед няма никакъв шанс срещу Локо Пловдив""Диего Фабрини игра миналия сезон в Ботушари""Нямам цел да стана премиер-министър""Езе вдигна крак да убие комар и така Славия вкара гол""Ако Люпко Петрович знае къде се намира, аз ще си отрежа главата""Ще докарам Локомотив до нивото на Манчестър Сити "Взел съм Чавдар Цветков, защото е спец по бирата""Излизаме винаги за победа! Това е в ЕГН-то на ЦСКА""Испанската тояга Албентоса завлече топката с ръка""Няма да ставам треньор, съпругата не е съгласна""Нарушение на Нейтланд-Мейтланд-Нейлс""Хубави червени дъждобрани, и аз бих си взел един""Няма да ни бият с много, надявам се на равен, но ако може да бием""Иска ми се да вземем халфа на Англия и Магуайър, ама не може""На мача с Англия очаквах на терена да излезе Апостол Карамитев""Дойде време да си сипете питието и да си пуснете мачлето""Копърфийлд, Тръмп и Путин да дойдат тук, няма да оправят нищо""Усилията им за гол са неосъществими, както е неосъществима моята мечта Анджелина Джоли да ми направи стриптийз" Христо Иванов е на прага на своята кариера""Повече се нервирам от футболистите, вкъщи ще строша някоя чаша от яд""Срещу Англия националите нямаха нужда от психолог, а от патоанатом""Мадам, върви на кино в мола, ние чакаме гола""Който е междинен – да играе тото кой ще спечели мача""Ако увеличим охраната, имаме право да бием Унгария" 0



