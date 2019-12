Лека атлетика Световният рекорд на Рудиша беше избран за атлетическия момент на десетилетието 26 декември 2019 | 14:16 - Обновена 0



Във финалната фаза на гласуването рекордът на Рудиша беше избран за №1 в конкуренцията на планетарния рекорд в маратона на Елиуд Кипчоге от Берлин 2018. Гласовете бяха 1151 срещу 939.



View this post on Instagram A post shared by World Athletics (@worldathletics) on Dec 24, 2019 at 5:55am PST Триумфът на Рудиша на Игрите в Лондон през 2012 г. е и ней-великият момент в кариерата на кенийския атлет. Преди Олимпиадата той два пъти подобри световния рекорд през 2010 г., а през 2011 г. спечели и световна титла. Той пристигна в Лондон преди седем години без загуба през сезона и с четирите най-силни постижения в света за 2012-а.



Пред 80 000 души на Олимпийския стадион в Лондон Рудиша пресече финалната линия за 1:40.91 минути. “Чаках за този момент дълго време. Нямах съмнение, че ще спечеля, но беше невероятно да го направя със световен рекорд”, каза тогава Рудиша.

