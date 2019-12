Волейбол Коледни волейболни емоции (видео + снимки) 26 декември 2019 | 11:02 - Обновена 0



Отново е Коледа - олицетворение на семейството, мили спомени от детството, греещи детски лица, очакващи подаръци под елхата. Тя е и магията в щастието, отразено в очите на любимите хора, украсяването на дома и приготвянето на коледна трапеза. За спортистите (или поне по-голямата част от тях) този празник е по-специален, защото дните около Коледа и Нова година са от малкото, в които са със семействата и близките си хора - дали тук, или в чужбина. За някои пък е период за "довършване" на задачите и го отбелязват от разстояние - с отборите си. Обяснимо, социалните мрежи по това време изобилстват от публикации и сторита, кои от кои по-оригинални. Обяснимо, социалните мрежи по това време изобилстват от публикации и сторита, кои от кои по-оригинални. През изминалата година няколко родни волейболни състезатели станаха бащи за първи път - националите Николай Пенчев, Николай Учиков, Георги Братоев, както и диагоналът на Хебър (Пазарджик) Спас Байрев. С наследник се сдоби и бившият капитан на националките Христина Русева-Вучкова. Новите попълнения на семействата със сигурност правят емоцията от празника още по-силна, по-специална, а благодарение на постовете в Инстаграм и Фейсбук феновете и приятелите им също са съпричастни към прекрасните изживявания. Бебокът на Николай и Весела Учикови - петмесечният Калоян, буквално взриви мрежата от далечна Аржентина с появата си в коледен костюм и посланието: "Дядо Коледа, бях много послушно бебе". Той няма как да помни първата си Коледа, но пък за всички останали със сигурност фотосът ще е чудесен спомен. Достойна конкуренция на популярните си родители - Николай Пенчев и Рая Пакова, е и малкият Александър. Шестмесечният син на волейболиста на полския Алурон Вирту Варта (Заверче) и водещата е взел най-красивите им черти и привлича вниманието на аудиторията неминуемо. Това, впрочем се случи още с "дебюта" му в мрежата. Полусезонът за таткото в полската Plusliga приключи и и той е в България, за да прекара празниците с любимите си същества, но и за да стартира подготовката за олимпийската квалификация с националния отбор. Тримата не пропуснаха да увековечат момента, а семейният фотос събра хиляди лайкове и коментари.

Разпределителят Георги Братоев и съпругата му Пламена пък посрещнаха Коледа в Истанбул. Плеймейкърът, половинката му и двете им деца - Георги и Сиана, са в мегаполиса от няколко дни. Жоро не пропусна да поздрави последователите и приятелите си, като написа под публикуваните кадри: "Една различна Бъдни вечер :) Весели празници на всички! С пожелания за много здраве, всичко останало ще го постигнем с труд!". Броени дни преди Коледа диагоналът на Хебър Спас Байрев също получи най-хубавия си (и най-големия, както сам казва той) подарък. Той и съпругата му Леман станаха родители на малката Туана на 20 декември. Младото семейство също честити празника, като стори това по оригинален начин, правейки препратка към анимацията от близкото минало "Семейство Флинтстоун".

Младото семейство също честити празника, като стори това по оригинален начин, правейки препратка към анимацията от близкото минало "Семейство Флинтстоун". Христина Русева-Вучкова отбеляза празника със семейството си, след което започна подготовката си за олимпийската квалификация. Хриси се завърна в състава след раждането на сина си Христо. Звездата имаше троен повод - освен тя и бебокът, именик беше и баща й. Коледната магия завладя и настоящият капитан на националките Елица Василева и любимият й - сръбската звезда Александър Атанасийевич. Ели и Саша позираха с по чаша вино в ръце - празнуването ще се отложи, защото все пак полусезонът не е приключил. За още един национал работата за годината не е свършила - Цветан Соколов ще се бори днес за Купата на Русия с тима си Зенит (Казан). След големия финал Цецо се прибира за кратко вкъщи, където го чакат съпругата му Деляна и синовете му Виктор и Никола. Тримата нямат нетърпение любимият им човек да се прибере и да споделят заедно празничното настроение. " Споделените вълшебни празници със семейството са най-прекрасният подарък и съм благодарна и щастлива. Чакаме те с нетърпение", написа Деляна в Инстаграм. Другият диагонал на националния ни тим - Велизар Чернокожев, вече си е у дома и отбеляза Коледа с близките си. И дори влезе в ролята на готвач. Либерото на Динамо (Букурещ) Мартин Иванов пък получи интересни подаръци. Първо той се похвали с нов четириног приятел, а след това и с коледен чек. Много подаръци за всички членове на семейството имаше и в дома на старши треньора на националите под 17 години, който станаха балкански шампиони и европейски вицешампиони. Мартин Стоев се бе погрижил всички да получат по нещо, като пространството под елхата се оказа недостатъчно да побере пакетите. Центърът на Консар (Равена) и националния отбор Алекс Грозданов, който също като доста от колегите си продължава с работните ангажименти, публикува селфи от стаята за масажи, където се възстановява след тренировки и мачове. Младежкият национал Християн Димитров посрещна празника подобаващо. Диагоналът, който се изявява в белгийския Каруур Волей Гент, се отдаде на голямата си страст - пътуването, заедно с любимата си. Този път двойката посети Амстердам. Волейболистът на Добруджа 07 (Добрич) Иван Петров и любимата му Владислава пък избраха забавен дрескод, за да влязат в духа на празника. И в далечен Китай си размениха подаръци за Коледа. И в причината за това има българска "следа" - родната състезателка Добриана Рабаджиева, която се изявява в Гуанджоу Евъргранд. Тя и съотборничките й не пропуснаха да се щракнат след първия двубой от финалната фаза в първенството. Ето как посрещнаха Коледа и чуждестранните звезди: Александър и Сиена Зайцев Стефан Бойер и Елиза Тазинато Бенжамен, Емили, Лилу и Миа Тонюти Женя Гребенников и съпругата му Вием Кристиан Поглажен и Лули Алвес Перейра

Рейчъл Адамс Филипо Ланца Гьозде Кърдар и Алесандро Брачески Гьозде Кърдар и Алесандро Брачески Мартина Гуиджи и Миа Джурич Кевин Тили и Анна Дякевич Кевин Тили и Анна Дякевич Мурильо, Жаклин и Артур Ендрес View this post on Instagram Não é pra ser bonito não em... é só pra vcs terem noção de como vai ser meu 2020 Vamos ser feliz??? Simmmm..... #semmedodeserfeliz #feliznatal A post shared by Jaque Carvalho (@jaqueline) on Dec 24, 2019 at 5:16am PST Мурильо, Жаклин и Артур Ендрес А волейболистите на Лубе се настройват за предколедна тренировка с танци и песни. BGvolleyball.com

