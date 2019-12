Флойд Мейуедър е най-богатият спортист на десетилетието

Флойд Мейуедър може и в момента да е в пенсия, но дългогодишният боксьор се увери, преди да се оттегли, че ще го направи с пълни джобове.



"Парите" в действителност до толкова заслужава прякора си, че е официално най-добре платения атлет в последните 10 години според класацията на Форбс.

‘Money May' lives up to the moniker @FloydMayweather tops @Forbes list of highest paid athletes this decade. pic.twitter.com/GzOeVh6Dge