Леандер Паеш се сбогува с тениса през 2020 година

File Photo pic.twitter.com/9aB1mFt0wz — All India Radio News (@airnewsalerts) December 26, 2019 Най-успешният му тандем беше с неговия сънародник Махеш Бхупати, с когото са спечелили 26 титли между 1997-а и 2011-а година, в това число и три от Големия шлем. Индийският тенисист-ветеран Леандер Паеш обяви днес, че 2020-а година ще бъде последната в кариерата му и след това ще остави ракетата. 46-годишният Паеш е започнал професионално на корта през 1991-а година, като е спечелил 18 титли на двойки (мъже) и смесени двойки в Големия шлем, както и бронзов медал на сингъл от Олимпийските игри в Атланта през 1996-а година.Общо в кариерата си, която се простира в три десетилетия, е спечелил 54 титли в турнири на двойки и си е партнирал с повече от 100 състезатели. Също така Леандер Паеш ще приключи като най-успешният играч на двойки за Купа Дейвис, където има 43 победи в 56 мача."Искам да обявя, че 2020-а ще бъде моята прощална година като професионален тенисист. Гледам напред, а през следващата последна година ще играя в някои избрани турнири, ще пътувам по света с екипа ми и предимно ще се забавляваме заедно с феновете", написа Леандер Паеш в профила си в Туитър.Най-успешният му тандем беше с неговия сънародник Махеш Бхупати, с когото са спечелили 26 титли между 1997-а и 2011-а година, в това число и три от Големия шлем.

