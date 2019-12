Ювентус е напът да отмъкне Холанд

Норвежката голова машина Ерлинг Холанд, който в момента играе за Ред Бул Залцбург и е трансферна цел на редица големи европейски отбори, е най-близо до Ювентус, твърди английският вестник "Дейли Мирър". Досега се смяташе, че фаворит номер 1 е Манчестър Юнайтед, но според изданието благодарение на топ агента Мино Райола "Старата госпожа" е една крачка пред Юнайтед.

Райола, който е агент на Пол Погба, работи като посредник с мандат за Холанд за януарския трансферен период, уточнява изданието. За момента писмени оферти на масата Холанд е видял от Манчестър Юнайтед и от другия клуб, спонсориран от концерна Ред Бул- германския Лайпциг. Борусия (Дортмунд) също е сочен като заинтересован.

Италианският вестник Тутоспорт твърди, че Райола е осигурил полпозишън за Ювентус при преговорите с младия норвежки голмайстор. "Кориере дело Спорт" обяснява, че Юве вече е готов да плати 25 милиона евро и да удари конкуренцията. Мениджърът на "червените дяволи" Оле Гунар Солскяер познава отлично сънародника си, когото е тренирал в Молде и именно там Ерлинг прави дебюта си в мъжкия футбол. Лично Оле Гунар му е гарантирал 200 хиляди паунда на седмица като заплата, но в момента Ювентус е излязъл напред след разговор на Райола със спортния директор на торинци Фабио Паратичи.

Italian media reporting that Haaland is very close to joining Juventus after meetings with Raiola. €30 mill to RB Salzburg + €3.5 mill to the player pic.twitter.com/Wqu8uwfPLU