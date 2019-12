Лингард: В някои мачове смятаме, че сме победили предварително

Манчестър Юнайтед трябва да опита да играе доста по-добре в мачовете срещу отборите от средата на класирането във Висшата лига, заяви крилото на "червените дяволи" Джеси Лингард. 20-кратните шампиони на Англия загубиха много точки в срещите с непретенциозните съперници и се намират на осмо място в класирането.

"Това е доста странно. Може би в някои мачове смятаме, че сме спечелили предварително. Трябва да бъдем доста по-постоянни, особено срещу тимовете от средата на класирането. Трябва да имаме настроението от двубоите срещу Манчестър Сити и Тотнъм", заяви Лингард пред "Дейли Мейл".

