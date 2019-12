Интер е готов с резервен вариант при неуспех с Артуро Видал

Интер иска да придобие полузащитника на Барселона Артуро Видал, но в случай на неуспех с трансфера му, шефовете на миланския гранд възнамеряват да преговарят за Юлиан Вайгъл от Борусия (Дортмунд), твърди "Скай Спорт Италия".

24-годишният играч през този сезон записа 20 мача, в които има една асистенция, а също така бе изгонен веднъж. Договорът му е до лятото на 2021 година.

