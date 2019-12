Кайехон е с най-много мачове в последните 10 години в първенствата от топ 5

Нападателят на италианския Наполи Хосе Кайехон е футболистът с най-много мачове в първенствата от топ 5 за последните 10 години, съобщава статистическата фирма Opta Sport. Изследването е само за полеви играчи.

Статистическият портал е изчислил, че Кайехон е взел участие в 351 мача за Наполи и Реал (Мадрид) от 2010 година насам. След него на 2-ра позиция в тази ранглиста е Еден Азар, който в момента е играч на Реал (Мадрид), като е записал 348 мача. Трети е Лионел Меси с 343, а след него е съотборникът му в Барселона Антоан Гризман с 338 срещи. Топ 5 се допълва от защитникът на френския Монпелие Даниел Конгре с 334 мача.

351 - José #Callejón is the outfield player with the most appearances (351) in the 2010s in the Top-5 European Leagues. Stakhanovite.#Opta2010s pic.twitter.com/ptIajnmyl0