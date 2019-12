Манчестър Сити следи млад защитник на Виляреал

Манчестър Сити следи защитника Пау Торес от Виляреал, съобщава "Телеграф". 22-годишният футболист от академията на испанския клуб е бил наблюдаван на няколко пъти от скаути на английския шампион.

През миналата кампания Торес беше преотстъпен в Малага. През тази година бранителят дебютира за испанския национален отбор. Цената на Пау Торес през следващото лято ще бъде между 50 и 70 милиона евро. Треньорското ръководство на Манчестър Сити следи още Нейтън Аке от Челси, както и Рубен Диас от португалския Бенфика, допълва изданието.

