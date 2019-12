Фрейзър-Прайс ще стартира на 100 и 200 метра на Олимпиадата в Токио

Двукратната олимпийска шампионка Шели-Ан Фрейзър-Прайс ще стартира в бягането на 100 и на 200 метра на Олимпиадата в Токио догодина.

32-годишната лекоатлетка, четирикратна световна шампионка на 100 метра, не участва на 200-метровата дистанция на предишната Олимпиада Рио 2016, за да се концентрира върху спринта, където взе бронза, като лека контузия й попречи да стане първата с три поредни олимпийски титли на 100 метра.

Shelly-Ann Fraser-Pryce said her aim was to run under 22 seconds for the first time in what will be her fourth and final #Olympics#Tokyo2020https://t.co/MX76J1St2v