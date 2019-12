Де Лихт може и да премине в Барселона, смята Де Йонг

Френки де Йонг прогнозира, че Матайс де Лихт може да стане негов съотборник в Барселона. Двамата национали на Холандия се познават отлично от периода си в Аякс.

"Де Лихт може да заиграе в Барса след известно време. Сега е в Италия, но това не изключва възможността да премине при нас. За момента решението му е правилно и нещата вървят много добре за него в Ювентус", коментира 22-годишният Де Йонг пред "Де Телеграаф".

