Артур: Меси никога не се е правил на звезда

Полузащитникът на Барселона Артур Мело изрази възхищението си от своя съотборник Лионел Меси.

"Лионел започна да ми помага от първия ми ден в клуба. Възхищавам му се, защото той никога не се е правил на звезда и не е настоявал да има привилегии, а винаги е искал да бъде наравно с всички останали в отбора. Изключителен човек", сподели Артур пред YouTube канала Fui Clear.

— Arthur: "Messi has helped me a lot since I arrived in Barcelona. I like him on the field, but more off the field because he doesn't have an ego at all and doesn't talk about himself." pic.twitter.com/Ips8kOoqa7