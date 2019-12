Висшата лига уважи молба на Ливърпул, но само за един мач

Отборът на Ливърпул получи разрешение от Висшата лига да носи на гърдите си емблемата, символизираща спечеленото от тях Световно клубно първенство, съобщава английският "Телеграф". Това обаче ще важи само за един мач - домакинството срещу Уулвърхамптън на 29 декември.

Според ФИФА първенецът от Световното клубно първенство има правото да носи въпросната емблема във всички свои мачове до провеждането на следващия подобен турнир. Правилата на Висшата лига обаче забраняват това, тъй като даден отбор не може да променя своя екип по никакъв начин по време на сезона. Така играчите на Ливърпул могат да носят тази емблема на фланелките си единствено в Шампионската лига и Купата на ФА. Затова мърсисайдци отправиха специална молба към Висшата лига да допуснат изключение от това правило, като клубът все пак получи положителен отговор, но само за един двубой.

Liverpool have been granted permission by the Premier League to wear the Fifa golden badge of Club World Cup winners for one game over the holiday period, the home fixture with Wolves on December 29 being the designated date. #LFC pic.twitter.com/5kWhFBgmIv