Клоп: Трябва да спрем Джейми Варди

Мениджърът на Ливърпул Юрген Клоп заяви, че защитата на тима трябва да опази Джейми Варди, ако иска да се поздрави с успех в мача срещу Лестър утре.

"Ще се постараем да спрем Варди. Откакто съм тук, той е сред тримата най-добри нападатели в Англия. Срещу него винаги е трудно да се браниш. Не трябва да му позволяваме да играе с топката. Лестър е отбор на топниво. Брендън Роджърс се справя чудесно с работата си", коментира Клоп на пресконференцията си преди двубоя.

Jamie Vardy has scored a 17 goals in 18 games..



He's on quite the run and Liverpool are the team tasked with shutting him out on Boxing Dayhttps://t.co/POaKx7VKKL