Бербатов посочи най-впечатляващите играч и отбор досега през сезона в Англия

Бившият нападател на Тотнъм и Манчестър Юнайтед Димитър Бербатов отличи крилото на Ливърпул Садио Мане за най-добрия играч във Висшата лига през сезона досега, като също така похвали Шефилд Юнайтед, определяйки новака за изненадата в английския елит за тази година. Той коментира и убедителното представяне на мърсисайдци, които са лидери в класирането.

"Гледайки как се развива сезонът досега, за мен Садио Мане е играчът, който до този момент е изпъкнал най-много над останалите. Мане е невероятен - прогресът, който направи, представянето му в мачовете, головете и асистенциите му - всичко е налице при него, а той е само на 27 години. Той раполага с бързина, издръжливост и баланс. Той все още може да се развива и беше фантастично постижение това, че беше четвърти в подреждането за "Златната топка". Убеден съм, че той е доволен и това се вижда на терена. Всеки път, в който има пространство, чрез което да премине през защитата с топката, той го прави с лекота. Мане прави невероятен сезон.

