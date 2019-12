ММА Фьодор срещу Рампейдж - коледният подарък за феновете на ММА 25 декември 2019 | 10:09 0



#BellatorJapan's Rampage Jackson opens up as a +230 underdog against Fedor Emelianenko. Thoughts? pic.twitter.com/LcCjU0KnhK — Brandon The Truth (@Brandon_Nocaute) December 25, 2019 Последната галавечер на UFC остави феновете на ММА без дъх, гледайки как Корейското зомби помита живата легенда Франки Едгар. Събитието бе в корейския град Бутан и съответно бе един от редките случаи, в които българските привърженици на смесените бойни изкуства не трябваше да стават в 5 часа сутринта, за да гледат елитните гладиатори в октагона. Коледният подарък за феновете на ММА обаче ще бъде предоставен от втората по големина промоция в света - Bellator. Организацията си партнира с азиатския гигант Rizin за галавечер в Токио, Япония, където основното събитие обещава да бъде същинско зрелище с привкус на история и дори романтика - Фьодор Емеляненко срещу Куинтън Джаксън, познат повече като Рампейдж.



Именно в Страната на изгряващото слънце считаният от мнозина за най-велик в тежка категория боец прекара основната част от бляскавата си кариера, подвизавайки се във вече несъществуващата, но незабравима промоция PRIDE. За последно Емеляненко загуби финала за титлата на Bellator при най-тежките през януари тази година, бидейки нокаутиран за само 35 секунди от Райън Бейдър.

UFC & PRIDE champion Rampage returns to the land of the rising sun after 7 years, in what it should be one of the biggest matches of his career, when he goes to war with the one and only Fedor Emelianenko. #BellatorJapan pic.twitter.com/n87Hl0WNuB — Cerebral Vigilante (@Delisketo) December 23, 2019 Легендарният Емеляненко (38-6, 1 отменен резултат) ще се бие в Япония за първи път от декември 2015 година, когато под шапката на Rizin нокаутира Син Джайдееп.Именно в Страната на изгряващото слънце считаният от мнозина за най-велик в тежка категория боец прекара основната част от бляскавата си кариера, подвизавайки се във вече несъществуващата, но незабравима промоция PRIDE. За последно Емеляненко загуби финала за титлата на Bellator при най-тежките през януари тази година, бидейки нокаутиран за само 35 секунди от Райън Бейдър. Рампейдж Джаксън (38-13) се би последно през септември 2018-а, побеждавайки друг знаменит боец от близкото минало - Вандерлей Силва - с нокаут във втория рунд. Джаксън, също като Фьодор, прекара най-силните си години (2001-2006) в PRIDE.

