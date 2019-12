Джошуа готов да прави спаринги с Фюри, за да го победи в бъдеще

Антъни Джошуа прие поканата на Тайсън Фюри за съвместни спаринги. Двете големи звезди на британския бокс в тежка категория са задочни противници от години. Те непрекъснато се коментират един друг в интервюта, а на Острова всички са сигурно, че ще се бият рано или късно.

‍ Tyson Fury has ACCEPTED Anthony Joshua's sparring offer and declared he'd "love" to have him in camp to help beat Deontay Wilder. He also said he would then face AJ afterwards…



