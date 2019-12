Хук се контузи и отпадна от мача за европейската титла срещу Джойс

Марко Хук – Капитана (Гер), се контузи и отпадна от битката за европейската титла в тежка категория срещу непобедения Джо Джойс (Анг). Срещата трябваше да се проведе на 11 януари в Хановер.

Бившият световен шампион в полутежка категория счупи ръка по време на спаринг. Инцидентът е станал в събота. Бившият съотборник на Кубрат Пулев в компанията „Зауерланд“ ще почива поне четири седмици.

Marco Huck suffered a hand injury in training, and he won’t be able to face Joe Joyce on January 11th for the EBU heavyweight title in Hannover, Germany