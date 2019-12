70-годишен дядо нокаутира противник, чупи боксов рекорд

70-годишен дядо влезе в рекордите на „Гинес“ с невероятна победа в боксов мач. Алберт Хюз нокаутира 43-годишния Трамейн Таунс. С успеха ветеранът счупи рекорда за най-възрастен професионален боксьор. До момента той принадлежеше на Стив Уорд, който през 2017-а се би на възраст от 60 години и 337 дни.

