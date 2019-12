Преизбраха шефа на Ла Лига

Хавиер Тебас беше преизбран за президент на Ла Лига, съобщава официалният сайт на турнира. Така 57-годишният функционер ще ръководи елитното испанско първенство за нови четири години без да се налага провеждането на извънредна Генерална асамблея. Тебас заема поста от 2013 година. На 2 декември той подаде оставка, след което продължи работа с временни пълномощия до провеждането на гласуването. В крайна сметка не се появи друг кандидат за поста и му беше гласувано доверие за нов мандат.

