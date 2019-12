Формула 1 Ферари с коледен подарък за Леклер - договор до 2024 година 23 декември 2019 | 16:53 - Обновена 0



5 more years… #essereFerrari #Charles2024 pic.twitter.com/kXfRDRlKZO — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 23, 2019 Ферари продължи договора на Шарл Лeклер с пет години и така той ще остане в италианския отбор от Формула 1 до края на 2024-а. 22-годишният монегаск спечели две състезания и повече квалификации от всеки друг през изминалия сезон в най-престижната автомобилна надпревара. Леклер приключи четвърти в класирането при пилотите. "Радвам се, че ще остана в Скудерия Ферари. През миналия сезон карах за най-престижния отбор във Формула 1 и това бе сбъдната мечта за мен. Нямам търпение да започнем да надграждаме постигнатото през 2019-а и да разбера какво крие бъдещето за нас. Новият сезон не може да започне по-скоро", каза Шарл в изявление по темата. 2 Wins

4 Fastest laps

7 Poles

10 Podiums



...and a contract extension to 2024



We’re delighted to announce that @Charles_Leclerc will be with us until 2024 #essereFerrari #Charles2024 pic.twitter.com/Gv8BAfrFAh — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 23, 2019

"Желанието ни да запазим Шарл ставаше все по-голямо с всяко състезание и се радвам, че той ще остане още пет години. Заедно с него имаме стабилно бъдеще", коментира новината Матия Биното, който е директор в италианския отбор.

