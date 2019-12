Тенис Ким Клайстерс обяви първите три турнира, на които ще играе 23 декември 2019 | 14:28 0



I wanted to let you know how training has been going ... #fortheloveofthegame pic.twitter.com/AqDqdmIpDy — Kim Clijsters (@Clijsterskim) December 23, 2019 “Здравейте, всички. Исках просто да ви кажа, че имах много добри последни две седмици, що се отнася до коляното ми, което е много по-добре. Все още не е напълно излекувано, но определено тренировките ми стават все по-интензивни и се чувствам много по-добре. Нямам търпение да изиграя първия си турнир, тренировъчният процес бе достатъчно дълъг, но трябва да съм търпелива още няколко седмици, след което ще съм готова за игра. Пожелавам ви прекрасни празници, до скоро!”, каза Клайстерс.

... and share my schedule for March 2020 - see you soon! Happy Holidays! #fortheloveofthegame @Abierto_GNP @BNPPARIBASOPEN @VolvoCarOpen [ Ray Giubilo] pic.twitter.com/9CPW44qz4N — Kim Clijsters (@Clijsterskim) December 23, 2019 Белгийката имаше жеалние да се завърне в професионалния тенис на Откритото първенство на Австралия през януари, но травмата осуети плановете й. Тя използва Twitter, за да обяви, че ще се завърне през март, като ще се включи в три турнира с “уайлд кард”. Едно от тези състезания е големият турнир в Индиън Уелс, а другите два са в Монтерей и Чарлстън.

Завръщането на Ким Клайсетрс се отлага Клайстерс има 4 титли от "Големия шлем" в кариерата си - една на Australian Open (2011) и три на US Open (2005, 2009, 2010). Белгийката сложи край на кариерата си през май 2007 година, но през август 2009 се завърна. През септември 2012 тя отново приключи с професионалния тенис, но тази година стана ясно, че през 2020 ще опита още едно завръщане, макар и вече на далеч по-напреднала за спортист възраст. Бившата №1 в света Ким Клайстерс е подновила тренировки след контузията на коляното.



