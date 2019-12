Англия Антонио Рюдигер: Расизъм през 2019 година? Кога ще свърши този абсурд? 23 декември 2019 | 09:47 - Обновена 0



Защитникът на Челси Антонио Рюдигер остана възмутен от расистките обиди по негов адрес по време на дербито с Тотнъм снощи, което Челси спечели с 2:0. "Много е тъжно, че отново се сблъсквам с расизъм във футбола, но мисля, че е важно да говорим за този проблем публично. Ако не го правим след няколко дни ще забравим, а след това ще се повтори. Не искам да намесвам в това целия клуб Тотнъм, защото знам, че това е дело на шепа идиоти. Получих много съобщения с подкрепа в социалните мрежи от фенове на "шпорите". Благодаря много. Надявам се, че тези престъпници ще бъдат открити и наказани. На стадиона има десетки камери. Расизъм през 2019 година е позор. Кога ще свърши този абсурд?, написа Рюдигер в “Туитър”. It is really sad to see racism again at a football match, but I think it's very important to talk about it in public. If not, it will be forgotten again in a couple of days (as always). (1/4) — Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) 22 декември 2019 г. I don't want to involve Tottenham as an entire club into this situation as I know that just a couple of idiots were the offenders. I got a lot of supportive messages on social media from Spurs fans as well in the last hours - thank you a lot for this. (2/4) — Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) 22 декември 2019 г. I really hope that the offenders will be found and punished soon, and in such a modern football ground like the Tottenham Hotspur Stadium with dozens of TV and security cameras, it must be possible to find and subsequently punish them. (3/4) — Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) 22 декември 2019 г.

