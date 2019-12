Нова победа за Екхоф, Вирер оглави генералното класиране

Congratulations to the top 3 in the #ALGB19 women mass start! Tiril Eckhoff @NSSF_Biathlon wins for the treble, Wierer is second and Linn Persson is third for her first podium! Watch the action again here on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/A3fx2FGyX9 — IBU World Cup (@IBU_WC) December 22, 2019

The sprint for second place was worth it for Dorothea Wierer.

She reclaims the yellow bib. #ALGB19

Вирер вече е лидер в генералното класиране за Световната купа с 304 точки, следвана от Тирил Екхоф с 287 и норвежката Ингрид Ландмарк Тандреволд с 282.

Норвежката Тирил Екхоф продължава с отличното си представяне от началото на сезона. Екхоф спечели първия масов старт на 12,5 км при жените за сезона. Тя триумфира в Анеси льо Гран Борнан с време 38:52.8 минути с 2 грешки в стрелбата. Екхоф показа много силно ски-бягане и достатъчно добър мерник на огневия рубеж, като остави на 1:24.9 минута зад себе си завършилата на втора позиция Доротея Вирер. Италианката също допусна 2 грешки, но порази и петте мишени в последната стрелба, а във финален спринт се пребори с шведката Лин Персон, която остана на 1:25.1 минута от победителката. Скандинавката направи само един пропуск, при това още в първата стрелба.Финландската ветеранка Кайса Макарайнен вървеше много добре след първите две стрелби (от положение “легнал”) - 10 от 10, но във всяка от двете от “прав” направи по 2 грешки и в крайна сметка завърши четвърта, на 1:35.6 минута от първото място. Състезанието мина без българско участие.