Неудържимият Йоханес Бьо с пета победа за сезона, Владо Илиев е 20-и в масовия старт

Йоханес Тингнес Бьо спечели по изключително убедителен начин първия масов старт на 15 км за сезона от Световната купа по биатлон. Норвежецът направи блестящо състезание в Анеси льо Гран Борнан. Бьо порази 19 от 20-те мишени, като допусна грешка единствено при третата стрелба. Той даде време 41.36:3 минути. Второто място зае французинът Емилен Жаклен. Той също показа отличен мерник днес, като направи само един пропуск, също в третата стрелба. Жаклен остана на 42.1 секунди от победителя. Трети се класира братът на Йоханес Бьо - Тарей Бьо. Той направи много силно състезание, като бе безгрешен в първите три стрелби, но направи един пропуск в четвъртата и това му попречи да се пребори за втората позиция. Тарей Бьо остана на 51.8 секунди от брат си.Четвърти и пети днес завършиха двама французи - съответно Кентен Фийон Майе и звездата Мартен Фуркад. Последният направи само една грешка в стрелбата, но въпреки това не намери място в призовата тройка.Единственият българин, който взе участие в състезанието днес - Спортист на 2019 година на България Владимир Илиев, нямаше ден в стрелбата. Той направи 6 пропуска (1+1+4+0) на огневия рубеж, като 4 от тях се случиха в третата стрелба. Илиев обаче показа великолепно ски-бягане, бе безгрешен в последната четвърта стрелба и завърши на 20-о място (от 30 участника), на 3:34.8 минути от Йоханес Бьо.За Йоханес Бьо това е пета победа от седем старта от началото на сезона и норвежецът е убедителен лидер в класирането за Световната купа с 374 точки. Втори е Тарей Бьо с 313, трети е Кентен Фийон Майе с 281, а Мартен Фуркад е четвърти с 267. Владо Илиев е 24-и със 102 точки, а Красимир Анев е 46-и с 26 точки.