Манджукич пристигна в Катар за медицински прегледи

Бившият хърватски национал Марио Манджукич ще продължи футболната си кариера в катарския клуб Ал Духаил.

33-годишният нападател вече пристигна в Доха и днес ще премине медицински изследвания, след което се очаква да парафира официално с новия си отбор.

So that’s the first big transfer of the winter window: Mario Mandzukic to @DuhailSC! Al-Rayyan pursued him all summer but failed to reach an agreement, but Duhail know how to get their man when they want him



