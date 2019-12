Виктор Йосифов блесна с 14 точки (6 блока) и MVP, Монца с труден успех над Падуа (снимки)

View this post on Instagram

@verovolleymonza 3 @pallavolopadova 2 • • Che partita oggi al #palayamamay I Ragazzi on fire conquistano la vittoria al tie break sui veneti e 2 importantissimi punti in classifica. Non ci spetta che aspettare domani e sperare in una vittoria di Milano su Verona per essere definitivamente entrati nei primi otto posti per giocare la Coppa Italia • • Complimenti a @danielramirezpita15 per il suo esordio in serie A1 #vero #volley #monza #lovers

