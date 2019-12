Бокс Братът на Тайсън Фюри с трета победа 22 декември 2019 | 02:15 0



Братът на Тайсън Фюри – Томи, записа трета победа на професионалния ринг година след своя дебют. 20-годишният боксьор в лека-тежка категория отказа още в първия рунд Пржемислав Биниенда. Още от първите секунди младокът се хвърли в атаки. Той свали на два пъти своя противник в нокдаун преди реферът да прекрати срещата. Успехът беше трети за Томи Фюри, а два от тях са още в началния рунд. "He's definitely a World Champion in the making."



John Fury has nothing but praise for @DynamiteDubois pic.twitter.com/2I18rJ99s4 — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) December 21, 2019 След мача бащата на Томи Фюри и негов треньор – Джон, обяви, че през следващата година програмата на боксьора ще бъде по-натоварена. Той пропусна почти цялата година заради участие в риалитито Острова на любовта. 0



