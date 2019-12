Даниел Дюбоа прегази японска легенда

Новата звезда на британския бокс Даниел Дюбоа прегази поредния си съперник. Той нокаутира по впечатляващ начин японската кикбоксова легенда Киотаро Фуджимото на галавечер в Лондон, организирана от Франк Уорън.

DESTRUCTIVE DUBOIS



14 fights. 14 wins. 13 KOs.



Daniel Dubois is the new World WBC Silver Heavyweight Champion #AndStill the WBO International Heavyweight Champion, with a HUGE win over Fujimoto. #TheFightBeforeChristmas pic.twitter.com/oRLq0TEoYd