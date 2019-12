Хендерсън: Трябва да продължим да печелим

Капитанът на Ливърпул Джордан Хендерсън изрази радостта си от спечеленото Световно клубно първенство след победата на финала с 1:0 над Фламенго след продължения.

“Трябва да отчета, че показахме колко силни сме психически. Можем да бъдем удовлетворени от резултата и нашето представяне. Успяхме да се стабилизираме в защита. Здравата ни работа дава резултат. Трябва да продължим да печелим все повече и повече”, заяви Хендерсън след финала.

Champions of the world. Another perfect Jordan Henderson trophy lift. pic.twitter.com/jokziUIcSQ