Влади Зографски остана извън топ 30 в Енгелберг

Единственият български представител в Световната купа по ски скокове Владимир Зографски отново не можа да преодолее първата фаза (след квалификациите) на кръг от настоящия сезон.

It’s currently raining in #Engelberg, but there’s no wind and so it looks good for today’s competition!#skijumping #FISskijumping pic.twitter.com/3qkMZwUjkh