ММА Корейското зомби помете живата легенда Франки Едгар на UFC Fight Night 165 21 декември 2019 | 14:46 - Обновена



Чан Сун Джун - записа една от най-престижните си победи в UFC, и то пред екзалтирана домашна публика на галавечерта UFC Fight Night 165 в Бусан, Южна Коря. Корейското зомби разнищи с технически нокаут в края на първия рунд живата легенда Франки Едгар и ще продължава да се изкачва в ранглистата на претендентите в категория “перо”. Двубоят можеше да бъде прекратен доста по-рано, когато Джун повали опонента си и започна да го налага с граунд-енд-паунд, но реферът Марк Годард прецени да даде шанс за ответна реакция на Едгар. THE KOREAN ZOMBIE DOES IT AGAIN! @KoreanZombieMMA with a first round finish to close the show at #UFCBusan! pic.twitter.com/3RRlmGF4tU — UFC Europe (@UFCEurope) December 21, 2019 Франки е боецът с най-дълъг престой в октагона в историята - над 7 часа и 16 минути, но нямаше аргументи срещу по-младия и устремен към върха кореец. Сун Джун вече е със статистика 16-5, а Едгар - 22-8-1, като вероятно това бе последната му възможност да се пробва да стигне до шанс за титла. Очаквано пък след края на битката Корейското зомби предизвика по микрофона новия шампион в категорията Александър Волкановски, който миналата седмица отне пояса от Макс Халоуей. "I...WANT...VOLKANOVSKI!"@KoreanZombieMMA calling for his shot at the gold after #UFCBusan! pic.twitter.com/BRpd9lHE51 — UFC Europe (@UFCEurope) December 21, 2019 Водещите леви прави на Корейското зомби от самото начало започнаха да създават проблеми на Едгар, който не се притесняваше да се впуска в размени. Първият му опит за тейкдаун бе неуспешен, а около минута след началото на битката поредната размяна сериозно разклати Едгар. Той загуби равновесие, а след още две крошета падна на земята. Въпреки граунд-енд-паунда на Корейското зомби, не се стигна до технически нокдаун, като реферът Марк Годард показа огромно уважение към легендата Едгар и му разреши да остане в битката, въпреки че биваше тотално доминиран. IN DANGER EARLY! @KoreanZombieMMA pouring it on in R1! #UFCBusan pic.twitter.com/YcBagr7pXP — UFC Europe (@UFCEurope) December 21, 2019 Чан Сун Джунг прекара около две минути върху гърба на противника и не спираше да го налага, като най-накрая двамата се изправиха и нова порция крошета на Корейското зомби вече прати Едгар в последен нокдаун. Годард беше видял достатъчно и секунди преди края на рунда маркира зрелищния успех за любимеца на домашната публика. 0



ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 1719

