Йоздемир надви Ракич в оспорван сблъсък на UFC Fight Night 165

Претендент номер 8 в лека-тежка категория на UFC Волкан Йоздемир (вече 17-4) спечели с разделено съдийско решение срещу претендент номер 10 Александър Ракич (12-2) в изключително равностойна и оспорвана битка на галавечерта UFC Fight NIght 165 в Бусан, Южна Корея. Двамата дадоха всичко от себе си и се постараха да създадат шоу за зрителите, като в заключителните минути се стремяха да се нокаутират със последния си физически резерв.

No Time! @Volkan_Oezdemir with the split decision in a close one at #UFCBusan! pic.twitter.com/0aSYySRw4F