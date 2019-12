Плановете на Дортмунд и Реал М за Хакими не съвпадат

От Борусия (Дортмунд) потвърдиха, че искат да откупят Ашраф Хакими , но според испанските медии Реал Мадрид няма да се съгласи и ще разчита на футболиста. В момента мароканецът кара втория си сезон под наем в клуба от Бундеслигата и се представя много силно, като през тази кампания досега има 6 гола и 5 асистенции. В контракта за преотстъпване обаче няма клауза за откупуване.

“Многократно сме казвали, че искаме да задържим Ашраф и занапред. Но в крайна сметка всичко зависи от Реал. Засега няма никакво решение. Ще водим разговори през идните седмици и месеци”, заяви спортният директор на Борусия Михаел Цорк.

Clocking in at 36.2 KM/H, Achraf Hakimi registered the fastest top speed in Bundesliga history against Leipzig



You can't teach speed pic.twitter.com/s8ZweCaWjq