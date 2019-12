Други спортове Питър Райт оцеля в епична битка на световното по дартс 21 декември 2019 | 02:45 0



Мачът бе изключително равностоен. “Снейкбайт” спечели първия сет, но Маликдем веднага изравни. Райт отново поведе с 2:1, печелейки третия сет с 3:1 гейма, но след това отново филипинеца възстанови равенството до 2:2.



Истинската драма настъпи в петия сет. Маликдем поведе с 2:0 гейма и бе на крачка от спечелване на мача, но Райт първо взе своето подаване, а след това направи ключов пробив за 2:2, като направи страхотно затваряне от 140 точки.

The best six darts of the tournament so far?



Peter Wright lands an incredible 162 set up shot before taking out 140 to save his skin in the deciding set! pic.twitter.com/bXYvjXYAEq — PDC Darts (@OfficialPDC) December 21, 2019

Това означаваше, че победителят трябва да бъде определен с два гейма разлика, но всеки от играчите печелеше своето подаване до 5:5, когато вече се стигна до внезапна смърт. В решаващия 11-и гейм Райт първо си спечели правото да хвърля пръв, а след това започна с мощни хвърляния от 180 и 140 точки и се откъсна сериозно в резултата, което му позволи до края да успокои нервите си и спокойно да затвори гейма и мача в своя полза за крайното 6:5.



Така Райт се добра с кански мъки до 1/16-финалите, където вече очаква победителя от сблъсъка между Кийгън Браун и Сейго Асада.

RECAP!



What a crazy night of darts at the Palace, as four more make it through to the Third Round.



A great night for the Germans as Hopp and Kurz go through, Aspinall battles back and Wright squeezes through!#WHDarts pic.twitter.com/HayBb7JXPB — PDC Darts (@OfficialPDC) December 21, 2019

До третия кръг на световното се добраха още Рики Еванс, Джони Клейтън, Джеймс Уейд, Стийв Бийтън, Макс Хоп, Нейтън Аспинал, Дарън Уебстър, Дани Нопърт, Нико Курц, Дейв Чизнъл, Крис Доби, Гъруин Прайс и Мървин Кинг.



