Желан от Левски стана свободен агент

Mnm Qaraba da qalmam sona çatd! Demk istyirm ki, hmi professional olmuam v komandaya n yaxsn vermim,amma yollarmz ayrlr. Qaraba a v kluba v Adama dstk olan bütün nsanlara uurlar dilyirm! Mn burada yax dost tapmam v burada nsanlar hagginda yalnz xo v gözl düüncli fikirlrim var. Tkkür edirm v glckd uurlar arzu edirm!

A post shared by Simeon Slavchev (@s.slavchev) on Dec 20, 2019 at 8:23am PST