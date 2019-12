Официално: Арсенал има нов мениджър

"Това е огромна чест за мен. Арсенал е един от най-големите клубове в света. Трябва да се борим за най-големите трофеи във футбола и това стана пределно ясно за мен след разговорите със Стан и Джош Кьонке. Знаем, че ни предстои много работа, за да постигнем това, но съм уверен, че ще го направим. Достатъчно голям реалист съм, за да знам, че това няма да се случи за една нощ, но настоящият състав притежава огромен талант, а имаме и голям набор от млади играчи, идващи от академията", заяви Артета.

37-годишният Артета спечели два път ФА Къп и два пъти Къмюнити шийлд с екипа на Арсенал за петте си години в клуба. За този период испанецът записа 150 мача с екипа на лондончани.

Ръководството на Арсенал стартира интензивни разговори с Артета веднага след загубата от Манчестър Сити през миналия уикенд. След като испанецът е дал съгласието си да поеме "топчиите", двата клуба започнаха преговори и за компенсацията за прекратяването на договора на испанеца с "гражданите". Според английските медии тя е в размер на 2 милиона паунда.

Артета е 20-ият постоянен мениджър в историята на Арсенал.

