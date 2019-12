Валверде: Целта на ВАР е да помага, но съдията взима решенията

“Говорили сме си за това повече от веднъж. Полемиката няма да приключи с ВАР. Тя е свързана с футбола, където има много от нея. Както преди мачовете, така и след тях. Целта на ВАР е да помага, но съдията е този, който взима решенията. Веднъж едни се оплакват, следващия път - други. През 2020 година ще е същото. Другата седмица нов отбор ще се оплаче, както вече имаше тимове, които изявиха претенции през този сезон. Никой не е безгрешен и всичко зависи от възгледа на съдията. Нека да си говорим за нещо по-интересно.

— Valverde: "Next week, there will be another team complaining about VAR. Let's talk about some more interesting stuff."