Вижте как Джеймс Хардън преодолява Пол Джордж с майсторски финт (видео)

Harden's hesi is next level! #OneMission pic.twitter.com/jXcyjXr3ti — NBA TV (@NBATV) December 20, 2019 Harden is filthy. pic.twitter.com/0WBE2FXMN3 — Dime (@DimeUPROXX) December 20, 2019 Пол Джордж също направи силен мач, записвайки 34 точки и 9 борби, но Клипърс претърпяха второ поражение от три мача срещу Рокетс този сезон. Последният им сблъсък в редовния сезон е чак през март. Пол Джордж е един от най-добрите защитници в НБА, но Джеймс Хардън е просто машина за точки. В един момент от двубоя между Лос Анджелис Клипърс и Хюстън Рокетс снощи гардът на “Ракетите” преодоля майсторски крилото на калифорнийци. “Ракетите” спечелиха гостуването си в “Стейпълс Сентър” със 122:117 , като Хардън имаше “скромна” за собствените му стандарти вечер с 28 точки и 10 асистенции. Вижте как Брадата финтира Джордж и отбеляза кош с “флоутър”.Пол Джордж също направи силен мач, записвайки 34 точки и 9 борби, но Клипърс претърпяха второ поражение от три мача срещу Рокетс този сезон. Последният им сблъсък в редовния сезон е чак през март.

