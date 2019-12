Организаторите на Токио 2020 обявиха непроменен бюджет, но общата сума се оспорва в Япония

Организаторите на Токио 2020 ще похарчат общо 1.35 трилиона йени (около 12.6 милиарда долара/22.1 милиарда лева) за провеждането на летните олимпийски игри през следващата година. Те обясниха, че разходите са непроменени от миналата година, въпреки че някои скорошни спонсорски договори и продажбата на билети им осигуриха резерв от 30 милиона долара.

Японският национален одиторски борд обаче твърди в доклад от 177 страници, че олимпиадата ще бъде много по-скъпа от това, което е обявено. От организацията добавят 9.7 милиарда долара като допълнителни и необявени разходи, свързани с организирането на мероприятието. В допълнение на това, Токио също има проекти, свързани с олимпиадата, както бе обявил губернаторът на столицата Юрико Койке.

Организаторите признават, че не включват изграждането на някои помощни съоръжения за параолимпийците, тренировъчните програми за доброволците, рекламирането и туристическите планове. Те считат, че тези разходи не са свързани директно с олимпиадата. Одиторският борд обаче откри подобни неща и миналата година.

"Както стана ясно миналата година, техният доклад не свързва разходите по тези дейности и съоръжения пряко с олимпийските игри. Той просто сумира многобройни проекти, на които може да се гледа като подпомагащи олимпиадата.

