Алдервейрелд най-сетне преподписа с Тотнъм

"Много съм щастлив. Мисля, че няма подходящи думи, с които да опиша чувството, че ще остана още няколко години тук. Няма друго място, на което да бъда по-щастлив. Чест е да играя за този клуб", заяви Алдервейрелд пред официалния сайт.

"I couldn't be happier. I'm honoured to play at this Club."@AlderweireldTob on what it means to extend his future at Spurs.



