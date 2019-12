Бейзбол Отани получи зелена светлина да хвърля през 2020 г. 20 декември 2019 | 12:40 0



Отани започна да хвърля по специална програма още през юли, но през септември трябваше принудително да прекъсне рехабилитацията си, за да се подложи на спешна операция в лявото коляно. Сега вече Шохей е напълно здрав и според информация от Анахайм е завършил успешно експерименталните си булпен сесии.



Mickey Callaway adds another chapter to The Legend of Shohei Ohtani. #Angels pic.twitter.com/TAWJcYzj8S — MLB Network Radio on SiriusXM (@MLBNetworkRadio) December 16, 2019

Според предварителните прогнози през следващия сезон Отани ще стартира на възвишението по веднъж на седмица, вместо на всеки пет дни. Което означава, че ЛА Ейнджълс може би ще се нуждае от шести питчер в ротацията. В нападение Шохей най-вероятно ще бъде ползван като DH в дните, в които не хвърля. Макар че новият мениджър на тима Джо Мадън намекна, че може да изпробва вариант, в който японецът батира и в мачовете, в които е на хълма.



В момента питчерският екип на "ангелите" включва четирима стартери освен Шохей Отани – Андрю Хийни, Грифин Кенинг и новопривлечените Дилън Бънди и Хулио Техеран. Последният подписа снощи едногодишен договор за $9 млн. Възможно е клубът от Анахайм да се пробва да вземе още някой топпитчер от свободния пазар като Рю Хюн-Джин или Далас Кайкъл.



