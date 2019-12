Шифрин започна по-рано коледната почивка

Микаела Шифрин реши да започне по-рано от очакваното коледната си почивка в Световната купа по алпийски ски, след като се оттегли от участие в състезанията във Франция този уикенд. Американската суперзвезда не кара в тренировките в четвъртък и няма да вземе участие в съботното спускане, а вместо това ще почива до стартовете в Австрия на 29 декември.

Wellllll I wanted to try for @valdisere. I was pretty excited, really-and it would have been the first time that I made that schedule work...but I have to get some work done now, so Merry Christmas and see you in Lienz! Wishing my teammates the best of luck in Val d’Isere.