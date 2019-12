Марица изпусна първа победа в ШЛ срещу Уралочка (видео + галерия)

Отборът на Марица (Пловдив) изпусна страхотна възможност да запише първа победа през този сезон в най-престижния европейски клубен турнир Шампионската лига за жени. Момичетата на треньора Владимир Орлов водеха като гости на легендарния руски тим Уралочка-НТМК (Екатеринбург) с 2:1, но в крайна сметка отстъпиха с 2:3 (17:25, 25:18, 25:18, 22:25, 13:15) в мач от 3-ия кръг в Група Е на турнира, игран този следобед пред над 1500 зрители в Двореца на спортните игри "Уралочка".

Така маричанки остават на последното 4-о място в групата без победа до момента и една единствена спечелена точка. Уралочка пък е 3-и с 1 победа, 2 загуби и 2 точки. В следващите срещи Марица гостува на другия руски отбор в групата - Динамо (Москва), докато Уралочка ще бъде гост на френския Кан. Двубоите ще бъдат след Нова година.



Силното начало на маричанки в първия гейм, което доведе до предимство с 5:2 не стъписа домакините от Уралочка и те бързо се върнаха в гейма и поеха контрол над резултата. "Жълто-сините" продължиха да се борят, но с по-добра игра най-вече на блокада Уралочка увеличи аванса си и Юлия Максимова с блок-аут затвори гейма при 25:17. Александра Миланова, която влезе като резерва през първата част и остана на терена за втората, отново внесе свежест в играта на Марица. Пловдивчанки поведоха с 6:2 и 7:3 и, въпреки опитите на рускините отново да се върнат в гейма, Николай Карпол трябваше да ползва втората си почивка в гейма при 15:8 за българския тим. Момичетата на Владимир Орлов превъзхождаха съперника в атака, но в крайна сметка блокадата на Виктория Григорова оформи крайното 25:18.



Третият гейм бе равностоен до 7:7, след което на терена имаше само един отбор – този на Марица. Всичко се получаваше в играта на българския тим, като най-голямата разлика дойде от блокадата. Преднината на Марица достигна 10 точки, но в крайна сметка геймът отново бе затворен при 25:18 от Вики Григорова, този път с атака през центъра. Както можеше да се очаква, последва силна реакция от страна на Уралочка. Либерото Даря Чикризова предложи стопроцентово посрещане и атаката на Ксения Парубец заработи. Авансът на рускините достигна 9 точки, но българките нямаха намерение да се предават. Много силно включване направи завърналата се в игра Кремена Каменова и геймът постепенно се завърза при разлика от само две точки. За повече не стигнаха сили и Парубец с успешна блокада отбеляза за 25:22 и 2:2 гейма.



Уралочка успя да поддържа известен контрол върху резултата в решаващия пети гейм, но Марица не се отказа докрай. Алекс Миланова наниза шест точки и помогна на отбора си не само да догони съперника в резултата, но дори да излезе с точка напред. В решаващите моменти обаче нервите не издържаха. Тогава дойдоха и единствените три грешки на пловдивчанки в тайбрека – две от сервис и една от атака, но те се оказаха фатални за крайното 13:15 и изпуснатия огромен шанс за историческа победа на Марица като гост.

Най-резултатна за Марица бе американката Александра Холстън с 21 точки (1 блок и 34% ефективност в атака). Влязлата като резерва още в първия гейм Александра Миланова добави 18 точки (51% ефективност в атака и 58% позитивно посрещане), но и това не помогна за успех.

