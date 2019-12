Солскяер: Не можете да победите Ман Сити 2-3 пъти подред с една и съща тактика

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Оле Гунар Солскяер сподели очакванията си от полуфиналите за Купата на лигата срещу Манчестър Сити . В последната среща между двата тима на 7 декември Юнайтед спечели с 2:1. Отборите ще играят в два мача на 7/8 и 28/29 януари.

"Не може да победите Манчестър Сити два или три пъти подред с една и съща тактика. Значи трябва да направим нещо повече от миналия път. Сигурен съм, че Пеп ще надъха отбора си. Гледахме няколко пъти последния ни мач и останахме доволни от резултата. Но има неща, които трябва сериозно да подобрим. Те могат да ни победят с лекота. Трябва да сме подготвени за това, вече показахме, че можем да създаваме проблеми за тях", коментира Солскяер.

Ole Gunnar Solskjaer:



"I don't think you'll beat City twice in a row or three times with the same tactics. So, we'll have to try to do something better than we did last time I think because I am sure Pep will definitely have his team fired up." pic.twitter.com/ExLBUjzyG4